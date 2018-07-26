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De Laurentiis interviene in radio: "Grassi? Lo voleva la Fiorentina ma hanno il braccino corto"

Ospite di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Grassi, citando anche la Fiorentina.Grassi richiesto da Fiorentina, Bologna, Torino e dalla Spagna."Vero".Va in Spagna o in Italia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:15
De Laurentiis interviene in radio: "Grassi? Lo voleva la Fiorentina ma hanno il braccino corto" -
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Ospite di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Grassi, citando anche la Fiorentina.

Grassi richiesto da Fiorentina, Bologna, Torino e dalla Spagna.
"Vero".

Va in Spagna o in Italia?
"In Spagna hanno più soldi, i tre club italiani hanno il braccino corto... Su Grassi ci punto tantissimo, non vorrei venderlo, piuttosto un prestito elevato con riscatto e controriscatto".

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