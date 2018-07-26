De Laurentiis interviene in radio: "Grassi? Lo voleva la Fiorentina ma hanno il braccino corto"
Ospite di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Grassi, citando anche la Fiorentina.Grassi richiesto da Fiorentina, Bologna, Torino e dalla Spagna."Vero".Va in Spagna o in Italia...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:15
Ospite di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Grassi, citando anche la Fiorentina.
Grassi richiesto da Fiorentina, Bologna, Torino e dalla Spagna.
"Vero".
Va in Spagna o in Italia?
"In Spagna hanno più soldi, i tre club italiani hanno il braccino corto... Su Grassi ci punto tantissimo, non vorrei venderlo, piuttosto un prestito elevato con riscatto e controriscatto".