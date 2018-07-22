De Laurentiis: "Chiesa? Ho incontrato Della Valle e non ha alcuna intenzione di cederlo"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il numero uno del club partenopeo, fra i tanti temi toccati nel corso del suo intervento, si è soffermat...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il numero uno del club partenopeo, fra i tanti temi toccati nel corso del suo intervento, si è soffermato anche sul capitolo mercato, con una particolare riferimento ad un talento viola. Questo un estratto della sua intervista: "Chiesa? Ho incontrato Della Valle un mese fa e mi ha detto che non l'avrebbe ceduto e qualora l'avrebbe venduto sarei stato il primo ad essere chiamato".