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De Grandis distrugge Borja Valero su Sky Sport: "Non può fare il trequartista, perché..."

Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina: "Borja Valero? Non può fare il trequartista, perché tocca il pallone 3 volte, p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 15:55
De Grandis distrugge Borja Valero su Sky Sport: "Non può fare il trequartista, perché..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
Rassegna Stampa
Borja Valero
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Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina: "Borja Valero? Non può fare il trequartista, perché tocca il pallone 3 volte, perde un tempo di gioco, non ha velocità, non è uno che fa gol. Il trequartista deve dare 7-8 gol perché è quasi una seconda punta, di quelli attuali quello che preferisco è Brozovic".

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