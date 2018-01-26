De Grandis distrugge Borja Valero su Sky Sport: "Non può fare il trequartista, perché..."

Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina: "Borja Valero? Non può fare il trequartista, perché tocca il pallone 3 volte, p...

Presente negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina: "Borja Valero? Non può fare il trequartista, perché tocca il pallone 3 volte, perde un tempo di gioco, non ha velocità, non è uno che fa gol. Il trequartista deve dare 7-8 gol perché è quasi una seconda punta, di quelli attuali quello che preferisco è Brozovic".