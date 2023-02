De Grandis contro Vlahovic: “Acquistato per essere la star. Invece è evaporato dopo le prime partite”

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus non sta rispettando le attese. Il centravanti serbo non ha rispettato le attese dopo il grande periodo con la maglia della Fiorentina, tanto cheStefano De Grandis non risparmia critiche all’attaccante serbo: “È stato acquistato per essere una star, il successore di Cristiano Ronaldo. Purtroppo è evaporato dopo le prime partite. È giovane, può fare molto di più, ma ci si aspettava altro. Ed è una di quelle pedine che se non trovano la via della rete fanno fatica ad esprimersi”.