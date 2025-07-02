De Gea subito a lavoro con allenamenti individuali. Prime parate con la scritta: "Working hard"

Il numero 1 gigliato è pronto a ricominciare e vuole essere ancora di più protagonista

De Gea si sta già allenando individualmente, mentre aspetta l'inizio del ritiro della Fiorentina, in programma al Viola Park a partire dal 14 luglio. Quest'oggi ha voluto rendere tutti partecipi mettendo una storia su Instagram, dove ha mostrato la sua agilità, scrivendo in inglese: "working hard", cioè "lavorando duro". Il numero 1 gigliato è pronto a ricominciare e vuole essere ancora di più protagonista e questo filmato è un segnale forte e chiaro per tutta la piazza viola.