De Gea saluta Varane: “Calciatore straordinario, persona incredibile. Mancherai al calcio, buona fortuna”

A soli 31 anni, Raphael Varane si ritira dal calcio: una notizia che ha monopolizzato l'attenzione dei media internazionali e di tanti campioni che, nel recente passato, hanno diviso lo spogliatoio co...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2024 14:45

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