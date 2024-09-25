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De Gea saluta Varane: “Calciatore straordinario, persona incredibile. Mancherai al calcio, buona fortuna”

A soli 31 anni, Raphael Varane si ritira dal calcio: una notizia che ha monopolizzato l'attenzione dei media internazionali e di tanti campioni che, nel recente passato, hanno diviso lo spogliatoio co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 14:45
De Gea saluta Varane: “Calciatore straordinario, persona incredibile. Mancherai al calcio, buona fortuna” -
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A soli 31 anni, Raphael Varane si ritira dal calcio: una notizia che ha monopolizzato l'attenzione dei media internazionali e di tanti campioni che, nel recente passato, hanno diviso lo spogliatoio con la leggenda francese. Tra questi, David De Gea: l'attuale portiere della Fiorentina, con Varane dal 2021 al 2023 nel Manchester United, ha dedicato un post sul suo profilo insagram all'ex compagno: "Calciatore straordinario, persona incredibile, al calcio mancherai tanto. Buona fortuna per quello che verrà".

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