4 Gennaio 2026

De Gea: “Quando si va sulla stessa strada arrivano i 3 punti. Ho già fatto il capitano allo United”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

4 Gennaio · 17:51

ACF FiorentinaDe Gea

Il nuovo capitano della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Abbiamo giocato bene qualche partita fa ma abbiamo perso uguale, il calcio è così. Oggi abbiamo vinto meritatamente, quando si lavora e si va sulla stessa strada arrivano i gol all’ultimo minuto e i 3 punti.”

“Ci sono buone fondamenta. Tutti si allenano a 1000 ma il calcio è duro. Nelle situazioni difficili si gioca con un po’ più di pressione. Giochiamo bene ma perdiamo ma la squadra lavora. Meritiamo tanto oggi ma la strada è lunga e il campionato duro. Dobbiamo fare punti partita dopo partita e passettino dopo passettino.”

“Ho fatto il capitano anche allo United. Sono tra i più esperti e devo dare un po’ di calma e dare l’esempio. Io sono lì per la squadra e la società. Ma dobbiamo dare un po’ di più tutti e salvare questa situazione. La strada è lunga ma insieme ce la facciamo

