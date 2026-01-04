De Gea: “Quando si va sulla stessa strada arrivano i 3 punti. Ho già fatto il capitano allo United”

Il nuovo capitano della Fiorentina David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Abbiamo giocato bene qualche partita fa ma abbiamo perso uguale, il calcio è così. Oggi abbiamo vinto meritatamente, quando si lavora e si va sulla stessa strada arrivano i gol all’ultimo minuto e i 3 punti.”

“Ci sono buone fondamenta. Tutti si allenano a 1000 ma il calcio è duro. Nelle situazioni difficili si gioca con un po’ più di pressione. Giochiamo bene ma perdiamo ma la squadra lavora. Meritiamo tanto oggi ma la strada è lunga e il campionato duro. Dobbiamo fare punti partita dopo partita e passettino dopo passettino.”

“Ho fatto il capitano anche allo United. Sono tra i più esperti e devo dare un po’ di calma e dare l’esempio. Io sono lì per la squadra e la società. Ma dobbiamo dare un po’ di più tutti e salvare questa situazione. La strada è lunga ma insieme ce la facciamo