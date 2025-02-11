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De Gea: "Orgoglioso di questo gruppo nonostante il risultato e le circostanze"

La Fiorentina cade a San Siro tra le polemiche per il primo gol dei nerazzurri. Ma il numero uno - o meglio, quarantatré - viola, David De Gea non fa drammi e sul proprio profilo X ha voluto mandare u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 14:45
De Gea: "Orgoglioso di questo gruppo nonostante il risultato e le circostanze" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina cade a San Siro tra le polemiche per il primo gol dei nerazzurri. Ma il numero uno - o meglio, quarantatré - viola, David De Gea non fa drammi e sul proprio profilo X ha voluto mandare un messaggio:. "Orgoglioso ancora una volta di come questo gruppo ci ha creduto. Nonostante il risultato e le circostanze, a volte il carattere è altrettanto importante. A domenica".

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