De Gea: "Orgoglioso di questo gruppo nonostante il risultato e le circostanze"

La Fiorentina cade a San Siro tra le polemiche per il primo gol dei nerazzurri. Ma il numero uno - o meglio, quarantatré - viola, David De Gea non fa drammi e sul proprio profilo X ha voluto mandare u...

La Fiorentina cade a San Siro tra le polemiche per il primo gol dei nerazzurri. Ma il numero uno - o meglio, quarantatré - viola, David De Gea non fa drammi e sul proprio profilo X ha voluto mandare un messaggio:. "Orgoglioso ancora una volta di come questo gruppo ci ha creduto. Nonostante il risultato e le circostanze, a volte il carattere è altrettanto importante. A domenica".

L’INTER SI SCHIERA AL FIANCO DI KEAN: “SIAMO DA SEMPRE CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE”

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