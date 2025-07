De Gea: “Kean? Non basta un anno buono, deve proseguire così e dare continuità a ciò che ha fatto”

Durante l’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha così parlato del suo rapporto con Moise Kean: “Molto buono. Quando sono arrivato, il mio italiano era pessimo e parlavamo in inglese. Ora sono migliorato e comunico con lui più facilmente. Ha fatto una stagione ottima, ma adesso per me deve fare un altro anno buono, e poi un altro ancora e così via. Non basta un anno buono, deve proseguire così e dare continuità a ciò che ha fatto. Ha fatto numeri molto buoni, ma deve continuare così e dimostrare di poterlo fare nel tempo”.