De Gea ha trasformato la difesa che con Italiano era un problema: 527 minuti in trasferta senza subire gol

6 i clean sheet stagionali, un dato già superiore alle ultime annate

La Fiorentina continua a distinguersi per una solidità difensiva senza precedenti, con una striscia di 527 minuti in trasferta senza subire gol, pari a cinque partite e mezzo. Questa serie straordinaria, iniziata a Bergamo e proseguita attraverso vari stadi, è culminata con la vittoria e il clean sheet a Como, il quarto consecutivo fuori casa: un primato assoluto per il club in Serie A.

David De Gea, arrivato da svincolato, ha trasformato la porta viola in un fortino. In 10 presenze in campionato, ha mantenuto la rete inviolata in metà delle partite, con interventi decisivi come la tripla parata contro il Como. La sua affidabilità ha permesso alla Fiorentina di ridurre drasticamente 1 gol subiti rispetto alle stagioni precedenti: solo 10 reti incassate in 13 giornate, contro i 17 delle ultime tre stagioni nello stesso periodo.

6 clean sheet stagionali, un dato già superiore rispetto alle ultime annate dopo 13 partite (2, 4 e 3). Nessun gol subito dal 61' al 90', , una debolezza storica trasformata in un punto di forza. Una difesa compatta, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, è stata schierata con continuità, mostrando efficacia e affiatamento. La solidità difensiva, unita alla concretezza offensiva, ha portato la Fiorentina nelle zone alte della classifica. Con un calendario fitto e un dicembre impegnativo all'orizzonte, la squadra di Palladino si presenta come una delle più equilibrate e competitive del campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-come-un-calabrone-non-e-nata-per-volare-ma-se-ne-frega-e-lo-fa-lo-stesso/278143/