De Gea è un leader insostituibile per Palladino, ha sempre voluto solo la Fiorentina 

Da Mourinho venne definito "il miglior portiere al mondo

José Mourinho, solitamente avaro di elogi, ha definito David De Gea "il miglior portiere del mondo" dopo una prestazione straordinaria con il Manchester United. Con 545 presenze e otto trofei, inclusa la Coppa di Lega inglese 2022/2023, De Gea è considerato un fuoriclasse. Tuttavia, dopo che il Manchester United ha deciso di non rinnovargli il contratto, probabilmente per questioni di età o stipendio elevato, ha scelto di trasferirsi in Italia, dove Firenze e la Fiorentina sono diventate la sua priorità.

De Gea ha sempre voluto la Fiorentina. Il feeling con Pradè e Ferrari è stato immediato, così come quello con la città. Adesso è diventato un leader e Palladino lo considera un insostituibile. Accolto calorosamente e supportato dalla sua famiglia, De Gea si è subito integrato nel nuovo ambiente, senza far pesare il suo passato. Dopo aver garantito la qualificazione della Fiorentina ai gironi di Conference League, sarà ancora lui a difendere la porta viola contro l'Empoli. De Gea, che ha giocato 28 derby in Premier League, ha un grande bagaglio di esperienza e fiducia, nonostante le critiche che ha ricevuto in passato, come quella di non saper uscire dai pali. A Firenze, però, ha già conquistato la Curva Fiesole e i tifosi viola. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/ziliani-la-juve-regina-del-mercato-e-un-club-che-non-si-regge-in-piedi-in-altri-paesi-giocherebbe-nei-dilettanti/269799/