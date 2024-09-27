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De Gea è un leader insostituibile per Palladino, ha sempre voluto solo la Fiorentina 

Da Mourinho venne definito "il miglior portiere al mondo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2024 08:33
De Gea è un leader insostituibile per Palladino, ha sempre voluto solo la Fiorentina  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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José Mourinho, solitamente avaro di elogi, ha definito David De Gea "il miglior portiere del mondo" dopo una prestazione straordinaria con il Manchester United. Con 545 presenze e otto trofei, inclusa la Coppa di Lega inglese 2022/2023, De Gea è considerato un fuoriclasse. Tuttavia, dopo che il Manchester United ha deciso di non rinnovargli il contratto, probabilmente per questioni di età o stipendio elevato, ha scelto di trasferirsi in Italia, dove Firenze e la Fiorentina sono diventate la sua priorità.

De Gea ha sempre voluto la Fiorentina. Il feeling con Pradè e Ferrari è stato immediato, così come quello con la città. Adesso è diventato un leader e Palladino lo considera un insostituibile. Accolto calorosamente e supportato dalla sua famiglia, De Gea si è subito integrato nel nuovo ambiente, senza far pesare il suo passato. Dopo aver garantito la qualificazione della Fiorentina ai gironi di Conference League, sarà ancora lui a difendere la porta viola contro l'Empoli. De Gea, che ha giocato 28 derby in Premier League, ha un grande bagaglio di esperienza e fiducia, nonostante le critiche che ha ricevuto in passato, come quella di non saper uscire dai pali. A Firenze, però, ha già conquistato la Curva Fiesole e i tifosi viola. Lo scrive La Nazione. 

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