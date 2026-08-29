De Gea: "E' stato troppo facile per loro, le distanze tra i reparti erano sbagliate. Dobbiamo imparare subito"

Il portiere e capitano della Fiorentina, De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta contro il Frosinone

Ecco le parole di De Gea a Dazn: "Per me questi fischi vengono da questa partita non per la paura della stagione dell'anno scorso. Oggi la partita era speciale per i tifosi, per noi e per la storia del club. Dobbiamo iniziare a lavorare di più, non possiamo prendere 7 gol in due partite.

Il problema è una mancanza di esperienza tra di noi, eravamo tre difensori nuovi, mancanza di cattiveria e furbizia, hanno avuto troppe occasioni facili, oggi è stato tutto troppo facile per loro, la distanza che c'era tra i reparti era sbagliata. Sappiamo che è l'inizio ma dobbiamo capire subito, cosa stiamo giocando, per chi stiamo giocando, dobbiamo imparare subito a non prendere questi gol.

Dobbiamo per forza fare un campionato diverso dall'anno scorso, dobbiamo avere anche una responsabilità da parte di tutti, a partire da me, che sono il capitano, dobbiamo prenderci la responsabilità di andare a fare i 3 punti, manca il lavoro, sono arrivati i giocatori nuovi.