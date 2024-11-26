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De Gea e Kean le colonne portanti del sogno della Fiorentina: portiere insuperabile e attaccante letale 

La Fiorentina ha due simboli nello spirito vincente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 09:00
De Gea e Kean le colonne portanti del sogno della Fiorentina: portiere insuperabile e attaccante letale  -
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La Fiorentina ritrova il suo spirito vincente grazie a due simboli assoluti: David De Gea e Moise Kean, portiere e centravanti che incarnano i sogni di una città. Entrambi rappresentano degnamente la tradizione viola, che ha sempre avuto fuoriclasse in questi ruoli, da Sarti e Albertosi a Toldo, Frey, Batistuta e Toni.

De Gea, arrivato con dubbi per un anno di inattività, si è imposto come il miglior portiere della Serie A, con numeri straordinari: solo 6 gol subiti in 10 partite, 5 clean sheet, una percentuale di parate al 2° posto in campionato (82,5%) e prestazioni decisive, come i rigori parati contro il Milan o i miracoli contro Genoa e Como.

Kean, dal canto suo, sta vivendo un momento magico: con 9 gol in Serie A (uno ogni 112 minuti) e 12 stagionali, è tra i migliori attaccanti d Europa, superato solo da Lewandowski, Kane e Vinícius Junior per reti segnate da ottobre. Inoltre, il suo rendimento supera le aspettative, trasformando anche azioni poco pericolose in gol, come dimostrato contro il Verona. La combinazione tra un portiere insuperabile e un attaccante letale dà alla Fiorentina e ai suoi tifosi la concreta possibilità di sognare in grande. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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