De Gea è il portiere più pagato della Serie A, è già il secondo con più parate del campionato

La Fiorentina è partita malissimo in campionato ed in Conference quest'anno, una squadra che a livello sia di moduli che di gioco sembra non avere certezze. L'unica forse è quella rappresentata da Dav...

La Fiorentina è partita malissimo in campionato ed in Conference quest'anno, una squadra che a livello sia di moduli che di gioco sembra non avere certezze. L'unica forse è quella rappresentata da David De Gea. Il portierone Spagnolo infatti è rimasto alla Fiorentina dopo che per un attimo si era anche paventata l'ipotesi di una sua possibile partenza. Poi però la decisione del rinnovo da parte del club che gli ha riconosciuto un triennale da più 3 milioni a stagione. Una cifra che fa di lui il portiere più pagato della Serie A.

Fiorentina che è già stata ripagata della scelta visto che De Gea è stato decisivo con il Polyssia per il passaggio del turno. A Torino ha vinto il premio di migliore in campo e anche con il Como ha fatto tantissime parate. Forse l'unica sbavatura con il Cagliari sul goal di Luperto ma le responsabilità sono da dividere anche con la difesa. Tra l'altro De Gea in questo momento è il secondo portiere con più parate effettuate in Serie A, 18 parate alle spalle solo di Audero e 20. De Gea è l'unica certezza di questa Fiorentina