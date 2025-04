Contro il Celje David De Gea ha fatto vedere il motivo per cui è stato considerato per anni uno dei portieri più forti al mondo. Il portiere spagnolo si gode il suo bel momento e sui social esprime ancora una volta tutto il suo entusiasmo e la sua passione per la maglia della Fiorentina, scrivendo a corredo di una serie di foto scattate ieri sera: “One step closer”.