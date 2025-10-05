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De Gea: "Capiamo la delusione dei tifosi, non è la stagione che volevamo ma stiamo dando tutto"

De Gea dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma e il momento terribile di forma della squadra, ha scritto un suo pensiero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2025 21:15
De Gea: "Capiamo la delusione dei tifosi, non è la stagione che volevamo ma stiamo dando tutto" - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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David De Gea, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato del momento negativo della Fiorentina dopo la sconfitta della squadra viola contro la Roma: "Capiamo il morale basso di tutti i nostri tifosi: la stagione non è come l'avevamo immaginata. La squadra è delusa da tutto finora, ma stiamo dando tutto, e torneremo con la lotta necessaria per questo club"

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