De Gea: "Capiamo la delusione dei tifosi, non è la stagione che volevamo ma stiamo dando tutto"

De Gea dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma e il momento terribile di forma della squadra, ha scritto un suo pensiero

David De Gea, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato del momento negativo della Fiorentina dopo la sconfitta della squadra viola contro la Roma: "Capiamo il morale basso di tutti i nostri tifosi: la stagione non è come l'avevamo immaginata. La squadra è delusa da tutto finora, ma stiamo dando tutto, e torneremo con la lotta necessaria per questo club"