De Gea: "Approccio fondamentale, abbiamo voglia di giocare questa partita. Speriamo sia una bella serata"

David De Gea, portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis: "E' una semifinale europea e l'approccio è f...

David De Gea, portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis: "E' una semifinale europea e l'approccio è fondamentale in queste partite, soprattutto qui perché la gente impazzisce appena l'arbitro fischia. Dobbiamo rimanere tranquilli, saper giocare e col passare del tempo fare una buona gara per portare a casa il risultato".

Su Isco: "Se abbiamo parlato? No, parleremo dopo la partita, ho tanti amici qui nel Betis: ho giocato con molti di loro, ma stasera daremo il massimo, siamo concentrati e abbiamo voglia di giocare questa partita, speriamo che sia una bella serata per noi".