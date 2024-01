De Biasi non ha dubbi: ”La Fiorentina è una squadra pronta per diventare grande”

Intervenuto nella nota trasmissione di TMW Radio ”Piazza Affari”, l’ex calciatore ed oggi allenatore Gianni De Biasi ha speso parole di elogio nei confronti del percorso della Fiorentina di Italiano:

“La Fiorentina può diventare una grande squadra. Ha la società e un allenatore di livello. Per crescere, poi, c’è bisogno di tante cose, come il fatto di non mettere in discussione il tecnico dopo due partite”.

