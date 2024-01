Lippi sulla supercoppa: ”Non vedo favorite, in Arabia perchè vogliono vedere i nostri giocatori

Intervistato dalle testate presenti in occasione del rilascio del premio Maestrelli, l’ex ct della Nazionale Italiana Marcello Lippi ha detto la sua sulle tematiche di stretta attualità, con riferimenti anche alla Supercoppa:

”Che effetto mi fa che la Supercoppa Italiana venga giocata in Arabia Saudita?

Le ho fatte sempre tutte lontano dall’Italia. Succede perché questi paesi vogliono il calcio italiano, vogliono vedere i campioni italiani e pagano tanti soldi per vedere questi giocatori. È l’unico motivo, non ce ne sono altri.

Chi penso vinca? Possono tranquillamente giocarsela tutte”.

LA FIORENTINA SPINGE PER NGONGE