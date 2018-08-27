Dazn, adesso basta! Consumatori si sentono truffati, e la compagnia si prende un reclamo ufficiale...

Dopo due settimane, i problemi su DAZN continuano, 'Altroconsumo' ha raccolto le segnalazioni di centinaia di consumatori, inviando un reclamo alle società coinvolte (Perform Group/Dazn e Sky) e una d...

Dopo due settimane, i problemi su DAZN continuano, 'Altroconsumo' ha raccolto le segnalazioni di centinaia di consumatori, inviando un reclamo alle società coinvolte (Perform Group/Dazn e Sky) e una di segnalazione a Antistrust e AGCOM. Altroconsumo ha chiesto quindi alla Lega Calcio di evitare lo spacchettamento e alle società di scongiurare il doppio abbonamento che ha comportato un esborso economico per i tifosi, adesso anche beffati dai malfunzionamenti.