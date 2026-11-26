VERSO UDINESE-FIORENTINA Davis e Gueye KO per la Fiorentina. Un Udinese spuntata affronterà i viola senza attaccanti di ruolo

Problemi in attacco per la squadra di Paolo Zanetti che non recupera Keinan Davis, riferimento offensivo principale dei friulani

L’Udinese si prepara ad affrontare la Fiorentina nel lunch match di domenica con alcune assenze pesanti nel reparto offensivo. Paolo Zanetti dovrà infatti rinunciare a Davis e Gueye, i due principali punti di riferimento in attacco. Al loro posto, Zaniolo ed Ekkelenkamp sono i principali candidati a partire dal primo minuto, mentre Bayo rappresenta un’opzione da utilizzare a gara in corso. Non sarà della partita neppure Bertola.

La sfida avrà un significato particolare per il tecnico bianconero, che a 27 giorni dal suo arrivo sulla panchina friulana, ufficializzato lo scorso 2 novembre al posto di Kosta Runjaic, potrà finalmente debuttare davanti al pubblico di casa.

Finora, infatti, il calendario ha costretto Zanetti a disputare soltanto impegni in trasferta: prima il debutto amaro sul campo del Venezia, seguito dalla pausa per le nazionali e poi dalla trasferta di Bologna, dove è arrivato il primo punto grazie a una rimonta. Domenica, a quasi un mese dal suo insediamento, l’allenatore avrà finalmente l’occasione di presentarsi ai tifosi friulani e vivere la sua prima partita casalinga alla guida dell’Udinese come riportato da l'Ansa.