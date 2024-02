“Danno la colpa a Italiano, ma la classifica della Fiorentina rispecchia il valore della squadra”

Massimo Agostini, oggi consigliere d’amministrazione del Cesena ed ex attaccante di Serie A, ha commentato il lavoro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Ecco le sue parole a News.Superscommesse.it: “Italiano sta passando un momento davvero complicato. Una cosa che succede a molti allenatori. Nel calcio se la squadra va male è sempre colpa del tecnico, ma per me Italiano è davvero bravo. Forse la classifica della Fiorentina, rispecchia esattamente il valore della squadra”.

