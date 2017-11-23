Labaro Viola

D'Amico: "Alla Fiorentina ormai resta solo il suo nome, domenica perderà 3-0"

Vincenzo D'Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "La Lazio potrebbe essere un po’ provata sia fisicamente che moralmente, almeno è questo è quello che sento in giro. Io invece pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2017 12:30
D'Amico: "Alla Fiorentina ormai resta solo il suo nome, domenica perderà 3-0" -
News
Fiorentina
Condividi

Vincenzo D'Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "La Lazio potrebbe essere un po’ provata sia fisicamente che moralmente, almeno è questo è quello che sento in giro. Io invece penso che la caratteristica del gruppo costruito da Inzaghi sia quella di mettere da parte facili gioie ed eventuali problemi".

Prosegue sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha poco della squadra di qualche anno fa. In questo momento è una di quelle squadre che avrei voluto incontrare per risollevarmi e far vedere che il derby è stato solo un passaggio a vuoto".

E con un suo personale pronostico per la sfida di domenica: "Sono convinto che la Lazio vincerà con tre gol di scarto contro i viola. La Fiorentina è di buon livello ma ha solo il nome della squadra delle ultime stagioni. Temo solo la fame di Simeone Jr. e di Chiesa".

Conclude con un pensiero su Badelj: "Badelj? Mi piace moltissimo. Non so quanto possa valere in questo momento a livello di cartellino. Spero che il procuratore si sia già messo d’accordo con Tare. Logico piaccia anche al Milan, c’è Montella".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok