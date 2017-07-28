D'Ambrosio: "Contro la Fiorentina non sarà un inizio morbido, ma dobbiamo pensare a noi stessi"
Conta come verranno interpretate le partite, cosa che negli ultimi anni abbiamo sbagliato spesso...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 13:46
Il difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Non sarà un inizio morbido, ma conta come verranno interpretate le partite. Gli impegni possono essere facili o difficili, dipende soprattutto da noi. Dobbiamo pensare a noi stessi, che è quello che è mancato nelle ultime stagioni".