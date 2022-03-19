D'Ambrosio: "Con un po' più di cattiveria fai i tre punti, oggi la vittoria era fondamentale"

Ci sta mancando un po' di determinazione. Quando non vinci ti fai mille domande a cui puoi dare mille risposte

Danilo D'Ambrosio ha parlato al termine di Inter-Fiorentina: "Puntiamo sempre alla vittoria, nel secondo tempo avute le occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Ci sta mancando un po' di determinazione, le partiti le vinci se non prendi gol e ne fai. Non possiamo recriminare niente sull'impegno. Con un po' di cattiveria in più fai i tre punti. Quando non vinci ti fai mille domande e mille risposte".

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