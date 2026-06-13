Dall'Olanda riportano: "Interessamento viola per l'esterno turco del Nec Nijmegen Basar Onal"

I viola potrebbero preparare un colpo frutto dello scouting di Paratici

Il mercato della Fiorentina si tinge di sfumature internazionali, con gli scout viola che continuano a setacciare i principali campionati europei alla ricerca di profili giovani e di talento per rinforzare le corsie esterne. L'attenzione della dirigenza toscana si è spostata con decisione sull'Eredivisie olandese dove, secondo quanto rivelato dal portale specializzato SoccerNews, il club di Rocco Commisso avrebbe messo nel mirino Basar Önal, promettente ala d'attacco classe 2004 che si sta mettendo in grande mostra con la maglia del NEC Nijmegen.

Il ventiduenne, già nel giro della Nazionale Under 21 della Turchia, è reduce da un'annata da assoluto protagonista che ne ha consacrato il talento a livello internazionale. I suoi numeri stagionali parlano chiaro e ne testimoniano la grande concretezza sotto porta e in fase di rifinitura: Önal ha infatti collezionato ben 9 gol e 9 assist complessivi tra le partite di campionato e i match della Coppa d'Olanda. Dal punto di vista tattico si tratta del classico esterno d'attacco moderno: ama agire sulla fascia sinistra per poi accentrarsi sfruttando il suo piede forte, il destro, una caratteristica che gli permette sia di tentare la conclusione a rete sia di mandare in porta i compagni.

Questo rendimento di alto livello ha inevitabilmente acceso i riflettori di diverse società europee su di lui. Già durante la scorsa sessione di mercato invernale, a gennaio, il ragazzo aveva attirato l'interesse concreto di club importanti, ricevendo e rifiutando le avances di società come il Besiktas e, in Italia, del Pisa. Una scelta precisa, dettata dalla volontà del calciatore di non interrompere a metà l'ottimo percorso intrapreso e di concludere la stagione in Olanda per maturare ulteriormente.

Ora che la stagione è giunta al termine, lo scenario è radicalmente mutato. Il NEC Nijmegen si è detto ufficialmente aperto all'ipotesi di una cessione, consapevole che il valore del ragazzo potrebbe scatenare un'asta. La Fiorentina, dal canto suo, ha deciso di fare sul serio e sta studiando i dettagli della strategia d'assalto: l'intenzione dei dirigenti viola è quella di presentare a stretto giro di posta una prima offerta ufficiale al club olandese, nel tentativo di bruciare sul tempo la concorrenza e regalare al proprio allenatore un rinforzo di grande prospettiva e qualità.