Dall'Olanda: Fiorentina sull'attaccante Akpom. Può lasciare l'Ajax in prestito con diritto

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un vice Kean. E dall'Olanda il nome nuovo è quello di Chuba Akpom. Come riportato dal De Telegraaf, il centravanti classe 1995 è in uscita dall'Ajax, non rientre...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2025 17:20

Foto: Instagram Akpom

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