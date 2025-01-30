Dall'Olanda: Fiorentina sull'attaccante Akpom. Può lasciare l'Ajax in prestito con diritto
La Fiorentina è sempre alla ricerca di un vice Kean. E dall'Olanda il nome nuovo è quello di Chuba Akpom. Come riportato dal De Telegraaf, il centravanti classe 1995 è in uscita dall'Ajax, non rientre...
La Fiorentina è sempre alla ricerca di un vice Kean. E dall'Olanda il nome nuovo è quello di Chuba Akpom. Come riportato dal De Telegraaf, il centravanti classe 1995 è in uscita dall'Ajax, non rientrerebbe nei piani del tecnico italiano Francesco Farioli che lo ritiene il terzo attaccante della rosa dietro a Brobbey e Weghorst. Su di lui ci sono anche Lille e Sunderland. Chuba Akpom in questa stagione ha segnato otto reti in 31 partite.
Foto: Instagram Akpom
PEDULLÀ: “FIORENTINA SU GHILARDI O COPPOLA DEL VERONA SE VERRÀ PERFEZIONATA CESSIONE DI COMUZZO”
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