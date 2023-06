Dall’Olanda: anche la Fiorentina su Ugalde. Il Lommel fissa il prezzo: servono 7 milioni di euro

Torna in orbita Fiorentina il nome di Manfred Ugalde, attaccante classe 2002, che nell’ultima stagione ha militato in prestito nel Twente. Come riferiscono diversi media olandesi, infatti, il club olandese starebbe provando ad ottenere il cartellino dell’attaccante dal Lommel SK, club belga di proprietà del gruppo che gestisce il Manchester City, che in risposta ha chiesto almeno 7 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche la stessa Fiorentina che, come era già emerso alcuni giorni fa, avrebbe avuto già dei colloqui per la giovane promessa.