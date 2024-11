Dall’Inghilterra scrivono: “La Fiorentina su Brownhill, il centrocampista che segna come un bomber”

La Fiorentina ha messo gli occhi su Josh Brownhill. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra dove il portale TBR Football scrive che il centrocampista del Burnley, classe ’95, inglese, con il contratto in scadenza a giugno del 2025, è seguito da diverse squadre, tra cui la squadra viola. Può giocare da mediano o da trequartista e con 5 gol e 1 assist in 15 partite di campionato (le ha giocate tutte dal’inizio alla fine) quest’anno è tra i protagonisti dell’ottimo avvio di stagione che sta avendo la sua squadra in Championship (Serie B inglese), con l’obiettivo di centrare la promozione in Premier League.

Brownhill è un osservato speciale anche di Leeds United, Celtic, Rangers, Torino e Lazio. Il Burnley in realtà vorrebbe provare a porporgli il rinnovo, stando a quanto riportano i medi inglesi. Il ds viola Pradè sta prendendo informazioni su di lui come anche su altri profili che a gennaio potrebbero diventare obiettivi di mercato. La Fiorentina potrebbe prendere un rinforzo in mezzo al campo. Una pedina in più per Palladino sarebbe perciò utile nella seconda metà dell’anno per continuare a gestire le rotazioni soprattutto se la squadra andasse avanti in tutte le competizioni.

