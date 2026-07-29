Dall'Inghilterra riportano: "Solomon piace al West Ham, è un profilo da Premier League"

L'esterno israeliano può andare al West Ham

Dopo i mesi in prestito alla Fiorentina nella seconda parte della scorsa stagione, Manor Solomon ha concluso il suo percorso a Firenze. La dirigenza viola sta operando sul mercato con grande oculatezza e, sebbene al momento non abbia ancora effettuato affondi decisivi per il reparto esterni, continua a considerare l'attaccante israeliano un'opzione concreta.

Tuttavia, le insidie non mancano e arrivano soprattutto dall'Inghilterra. Il classe 1999 non rientra nei piani tecnici del Tottenham, pronto a cederlo, e sulle sue tracce ci sono diversi club. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sport5, ha chiesto informazioni il West Ham, da poco retrocesso in Championship.

Gli Hammers sono alla ricerca del sostituto ideale di Crysencio Summerville, appena ceduto all'Al-Hilal per oltre 60 milioni di euro. Per Solomon si tratterebbe della seconda volta in carriera nel ruolo di "erede" dell'esterno olandese, come già accaduto ai tempi del Leeds. L'ostacolo principale resta però legato alle ambizioni del calciatore: il suo procuratore ha chiarito apertamente la volontà di garantire al ragazzo un ruolo da titolare costante e una vetrina in un club impegnato nelle coppe europee. Resta da capire se l'ex viola sarà disposto ad accettare un passo indietro di categoria pur di trovare continuità.