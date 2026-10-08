Dall'Inghilterra riportano: "Il Nottingham Forrest ha ancora nel mirino Dodò per gennaio"
Il club britannico ha intenzione di riprovarci a gennaio per il giocatore viola
Il futuro di Dodô torna a infiammarsi in ottica calciomercato. Secondo quanto riferito dalla testata britannica Football Insider, l'esterno destro brasiliano resta un obiettivo concreto per un club d'oltremanica che aveva già provato a ingaggiarlo con insistenza durante la sessione estiva.
Nubi sul rinnovo e lo scenario di mercato
Con un contratto in scadenza nel giugno 2027, la prospettiva di un'uscita a parametro zero comincia a farsi sempre più verosimile. La Fiorentina vorrebbe muoversi in anticipo e provare a cedere il giocatore già nel mercato di gennaio per evitare di perderlo a condizioni sfavorevoli, ma la volontà del terzino sembra orientata ad attendere il termine naturale dell'accordo per poter valutare con totale autonomia la destinazione migliore per il prosieguo della carriera.
Sirene dalla Premier League e fitta concorrenza
In prima fila c'è sempre il Nottingham Forest, pronto a fare un nuovo tentativo dopo i contatti estivi non andati a buon fine. La società inglese, tuttavia, dovrà superare una concorrenza agguerrita: sulle tracce dell'esterno verdeoro si registrano infatti gli interessamenti di diversi club di primo piano, tra cui spiccano anche il Napoli e il Barcellona.