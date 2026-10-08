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Dall'Inghilterra riportano: "Il Nottingham Forrest ha ancora nel mirino Dodò per gennaio"

Il club britannico ha intenzione di riprovarci a gennaio per il giocatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2026 14:03
Dall'Inghilterra riportano: "Il Nottingham Forrest ha ancora nel mirino Dodò per gennaio" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
Nottingham Forest
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Il futuro di Dodô torna a infiammarsi in ottica calciomercato. Secondo quanto riferito dalla testata britannica Football Insider, l'esterno destro brasiliano resta un obiettivo concreto per un club d'oltremanica che aveva già provato a ingaggiarlo con insistenza durante la sessione estiva.

Nubi sul rinnovo e lo scenario di mercato

Con un contratto in scadenza nel giugno 2027, la prospettiva di un'uscita a parametro zero comincia a farsi sempre più verosimile. La Fiorentina vorrebbe muoversi in anticipo e provare a cedere il giocatore già nel mercato di gennaio per evitare di perderlo a condizioni sfavorevoli, ma la volontà del terzino sembra orientata ad attendere il termine naturale dell'accordo per poter valutare con totale autonomia la destinazione migliore per il prosieguo della carriera.

Sirene dalla Premier League e fitta concorrenza

In prima fila c'è sempre il Nottingham Forest, pronto a fare un nuovo tentativo dopo i contatti estivi non andati a buon fine. La società inglese, tuttavia, dovrà superare una concorrenza agguerrita: sulle tracce dell'esterno verdeoro si registrano infatti gli interessamenti di diversi club di primo piano, tra cui spiccano anche il Napoli e il Barcellona.

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