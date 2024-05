Dall’Inghilterra: l’agente di Amrabat è a Manchester. Possibile futuro in Arabia Saudita

Come riportato dal Daily Mail, l’agente di Sofyan Amrabat è stato a Manchester martedì per un colloquio e sembra sempre più improbabile che lo United attivi l’opzione di 21,4 milioni di sterline per ingaggiarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina, avendo già pagato 8,5 milioni di sterline per avere il centrocampista marocchino in prestito questa stagione. Amrabat sta attirando offerte dall’Arabia Saudita, dove potrebbe trasferirsi a fine stagione.

