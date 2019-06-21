Dall'Inghilterra, la Fiorentina su Aurnatovic del West Ham. La trattativa...

Secondo quanto riporta l’edizione on line del Daily Mail, la Fiorentina, l'Inter e la Roma si sarebbero interessate al giocatore. Arnautovic si legge sempre sul tabloid inglese, ha buone possibilità d...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2019 00:20

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