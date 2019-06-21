Dall'Inghilterra, la Fiorentina su Aurnatovic del West Ham. La trattativa...
Secondo quanto riporta l’edizione on line del Daily Mail, la Fiorentina, l'Inter e la Roma si sarebbero interessate al giocatore. Arnautovic si legge sempre sul tabloid inglese, ha buone possibilità d...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 00:20
Secondo quanto riporta l’edizione on line del Daily Mail, la Fiorentina, l'Inter e la Roma si sarebbero interessate al giocatore. Arnautovic si legge sempre sul tabloid inglese, ha buone possibilità di lasciare il club inglese durante questa finestra di mercato. I viola potrebbero regalare un grande colpo di mercato a mister Montella