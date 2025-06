Dall’Inghilterra: “La Fiorentina sta osservando Demarai Gray, esterno che gioca in Arabia da 2 anni fa”

Secondo quanto riportato dal portale inglese Giveme Sport, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Demarai Gray, attualmente in forza all’Al-Ettifaq. L’esterno inglese, capace di giocare sia a centrocampo che in attacco, si è trasferito nel campionato saudita due anni fa, dopo aver militato principalmente in Premier League con le maglie di Leicester ed Everton, oltre a un’esperienza in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Il giocatore potrebbe lasciare l’Al-Ettifaq ed è in fase di riflessione su un possibile ritorno in Inghilterra. Il suo cartellino è valutato intorno ai 10 milioni di euro, e sia il Birmingham che il Sunderland avrebbero manifestato interesse. Sullo sfondo resta anche la Fiorentina, che avrebbe avanzato una richiesta di prestito.