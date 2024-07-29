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Dall'Inghilterra: "La Fiorentina è interessata ad Adam Idah del Norwich. Su di lui anche Verona e Celtic"

La Fiorentina mette gli occhi sul centravanti classe 2001 del Norwich. C'è anche la concorrenza di una italiana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2024 17:18
Dall'Inghilterra: "La Fiorentina è interessata ad Adam Idah del Norwich. Su di lui anche Verona e Celtic" -
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La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Secondo quanto riporta il portale inglese TEAMTalk, i viola sarebbero interessati a Adam Idah del Norwich. Il centravanti irlandese è corteggiato anche dall'Hellas Verona e dal Celtic Glasgow. La squadra scozzese lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo, convinto dal 23enne dopo il prestito dello scorso anno, collezionando 9 gol e 2 assist nella stagione oramai conclusa. Il portale inglese sottolinea come il Norwich non abbia alcuna fretta di vendere e si rifiuta di chiudere il qualsivoglia affare finché non verrà rispettata la valutazione dell'attaccante.

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