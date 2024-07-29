Dall'Inghilterra: "La Fiorentina è interessata ad Adam Idah del Norwich. Su di lui anche Verona e Celtic"

La Fiorentina mette gli occhi sul centravanti classe 2001 del Norwich. C'è anche la concorrenza di una italiana

La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Secondo quanto riporta il portale inglese TEAMTalk, i viola sarebbero interessati a Adam Idah del Norwich. Il centravanti irlandese è corteggiato anche dall'Hellas Verona e dal Celtic Glasgow. La squadra scozzese lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo, convinto dal 23enne dopo il prestito dello scorso anno, collezionando 9 gol e 2 assist nella stagione oramai conclusa. Il portale inglese sottolinea come il Norwich non abbia alcuna fretta di vendere e si rifiuta di chiudere il qualsivoglia affare finché non verrà rispettata la valutazione dell'attaccante.

POGGI: “TESSMANN HA DOMINATO LA SERIE B, IL PASSAGGIO IN SERIE A NON È UN SALTO NEL BUIO. PUÒ CRESCERE”

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