Dall’Inghilterra: “Il Manchester United non riscatterà Amrabat che tornerà alla Fiorentina dopo una stagione molto deludente”

Come riportato da molteplici fonti britanniche, il centrocampista in prestito al Manchester United e di proprietà della Fiorentina Sofyan Amrabat non verrà riscattato dagli inglesi che,già, considerano queste come le ultime settimane del giocatore marocchino in maglia Red Devils. Il calciatore che, nella scorsa estate, aveva richiesto di andarsene, ha deluso e la sua esperienza in Premier League è finita.