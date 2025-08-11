Dall'Inghilterra: "Fiorentina interessata al classe 2004 Gustavo Sà. Il Famalicao chiede 15 milioni"

Secondo quanto riportato da TeamTalk, la Fiorentina sarebbe tra le 4 squadre italiane interessate al fantasista portoghese Gustavo Sà

Secondo quanto riportato da TeamTalk, la Fiorentina figura tra le quattro squadre italiane – insieme a Roma, Atalanta e Como – interessate a Gustavo Sà, talentuoso centrocampista offensivo del Famalicão. Classe 2004, il portoghese è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio lusitano e si è imposto come elemento imprescindibile per il club dalla stagione 2023/24. Le voci sul suo futuro circolano già da mesi: ad aprile e poi a giugno A Bola aveva segnalato l’interesse anche di Inter e Napoli. Il Famalicão valuta il cartellino intorno ai 15 milioni di euro (circa 13 milioni di sterline o 17,5 milioni di dollari), ma sarebbe disposto a trattare pur di non ostacolare la crescita del giocatore.