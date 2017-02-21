Dall'Inghilterra arriva la bomba sul futuro della panchina viola. L'articolo tradotto dall'inglese...

Questa la traduzione direttamente da calciomercato.comSerie A: la Fiorentina si separerà dal suo manager Paulo Sousa alla fine della stagione. La società viola non farà valere l'opzione di estendere l...

Questa la traduzione direttamente da calciomercato.com

Serie A: la Fiorentina si separerà dal suo manager Paulo Sousa alla fine della stagione. La società viola non farà valere l'opzione di estendere la permanenza del portoghese al Franchi, e una serie di allenatori sono già stati messi nel mirino in vista della sostituzione del ex tecnico del Basilea.

Sousa è considerato uno dei principali candidati per il futuro della Juventus, Allegri, infatti, dovrebbe lasciare la squadra bianconera al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco e della Sampdoria Marco Giampaolo sono ufficialmente in corsa per occupare la panchina gigliata la prossima stagione, anche se, pure l'allenatore del Leicester City Claudio Ranieri è sulla lista della Fiorentina.

Ranieri ha già allenato la Fiorentina 1993-1997 e il suo contratto con i campioni in carica della Premier League scade nel 2020.

I viola devono ancora di entrare in contatto con il Ranieri che, al momento, è comunque l'opzione meno probabile per sostituire Sousa la prossima stagione, tuttavia i rappresentanti della società gigliata stanno anche valutando il tecnico italiano per un futuro al Franchi.