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Dall'infermeria: per Benassi trauma contusivo alla caviglia sinistra, condizioni da valutare

La Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo a carico della caviglia sinistra. Le condizion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 19:17
Dall'infermeria: per Benassi trauma contusivo alla caviglia sinistra, condizioni da valutare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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La Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo a carico della caviglia sinistra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore.

Fonte: violachannel.tv

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