Dall'infermeria: per Benassi trauma contusivo alla caviglia sinistra, condizioni da valutare
La Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo a carico della caviglia sinistra. Le condizion...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 19:17
La Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo a carico della caviglia sinistra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore.
Fonte: violachannel.tv