Dall’Argentina: “Mastantuono vuole il River ma il Real vuole l’Europa. Scelta tra Fiorentina, Benfica e Fulham”

Mourinho e la dirigenza hanno deciso di cercare una soluzione in prestito

A quasi un anno dalla sua cessione per 60 milioni di euro lordi e dopo un complesso processo di adattamento al Real Madrid, Franco Mastantuono desidera tornare al River. Tuttavia, i piani del Merengue sono altri: cederlo in prestito a un altro club europeo.

José Mourinho e la dirigenza guidata da Florentino Pérez hanno deciso di cercare una soluzione in prestito in vista della stagione che inizierà nelle prossime settimane. L’idea del club è che giochi in un campionato importante d’Europa per accumulare minuti di qualità e continuare la sua crescita nel Vecchio Continente. Il Fulham sembra l’opzione più plausibile, anche se non si esclude la possibilità di una grande squadra come il Benfica o la Fiorentina. Lo riporta TyC Sports.