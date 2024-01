Dall’Argentina, Fiorentina piazza il colpo Luis Balbo. Il terzino sinistro classe 2006 in settimana a Firenze

La Fiorentina pensa al futuro e secondo notizie provenienti dall’Argentina il club viola è pronto a prendere il giovane classe 2006 Luis Balbo. A rivelarlo è TycSport, che rivela che il giocatore sarà presto viola. L’esterno difensivo arriverà a parametro zero, dopo un passaggio al Famalicao e inizialmente si aggregherà alla Primavera, per poi essere pronto tra un po’ di tempo per la prima squadra. Lo riporta TMW.

