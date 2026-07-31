Dalla Turchia: "Sabiri, rimasto senza squadra, può ripartire dall'Eyupsor in Super Liga turca"

Il marocchino piace in Turchia all'Eyupspor

L'avventura di Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina è stata decisamente sottotono e di certo il fantasista marocchino non verrà ricordato a Firenze per le sue imprese sul campo. Dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, il giocatore si trova attualmente svincolato e in attesa di una chiamata che finora non è arrivata. All'orizzonte, tuttavia, potrebbe aprirsi una nuova opportunità: secondo quanto riportato da Spor Depor, sulle sue tracce ci sarebbe l'Eyüpspor, club della massima serie turca reduce da una sofferta salvezza nell'ultima stagione.