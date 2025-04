Le prestazioni di Dodo con la Fiorentina non stanno passando inosservate e la lista delle pretendenti si fa sempre più lunga. Secondo il giornalista Ekrem Konur, il terzino viola ha attirato l’interesse di vari club. Infatti, non c’è solo il Barcellona sul brasiliano. In Spagna, il classe 1998 piace all’Atlético Madrid, mentre in Serie A c’è il Napoli che lo segue.