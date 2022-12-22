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Dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Saiss, capitano del Marocco. Ci sono anche Lille e Valencia

La Fiorentina mette gli occhi su Romain Saiss. Stando quanto riportato dai media turchi, anche il club viola si sarebbe mossa per il capitano del Marocco. Ma la concorrenza è folta. Infatti, si legge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 16:15
Dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Saiss, capitano del Marocco. Ci sono anche Lille e Valencia - Morocco's Romain Saiss reacts after winning during a penalty shootout of the World Cup round of 16 soccer match between Morocco and Spain, at the Education City Stadium in Al Rayyan, Qatar, Tuesday, Dec. 6, 2022. (AP Photo/Francisco Seco) Associate
Morocco's Romain Saiss reacts after winning during a penalty shootout of the World Cup round of 16 soccer match between Morocco and Spain, at the Education City Stadium in Al Rayyan, Qatar, Tuesday, Dec. 6, 2022. (AP Photo/Francisco Seco) Associate
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Dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Saiss, capitano del Marocco. Ci sono anche Lille e Valencia

La Fiorentina mette gli occhi su Romain Saiss. Stando quanto riportato dai media turchi, anche il club viola si sarebbe mossa per il capitano del Marocco. Ma la concorrenza è folta. Infatti, si legge che ci sarebbe ben sei squadre sulle sue tracce: oltre i viola, in Serie A c'è anche il Bologna. Poi Lille e Marsiglia in Francia, Valencia e Villarreal in Spagna.

COMMISSO: “AD INIZIO 2023 SARÒ A FIRENZE. SALVO INASPETTATE SORPRESE È L’ANNO DEL VIOLA PARK”

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