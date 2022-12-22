Dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Saiss, capitano del Marocco. Ci sono anche Lille e Valencia

La Fiorentina mette gli occhi su Romain Saiss. Stando quanto riportato dai media turchi, anche il club viola si sarebbe mossa per il capitano del Marocco. Ma la concorrenza è folta. Infatti, si legge...

La Fiorentina mette gli occhi su Romain Saiss. Stando quanto riportato dai media turchi, anche il club viola si sarebbe mossa per il capitano del Marocco. Ma la concorrenza è folta. Infatti, si legge che ci sarebbe ben sei squadre sulle sue tracce: oltre i viola, in Serie A c'è anche il Bologna. Poi Lille e Marsiglia in Francia, Valencia e Villarreal in Spagna.

https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/