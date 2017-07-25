Dalla Turchia: la Fiorentina ha offerto 5 milioni per Gumus del Galatasaray
L'attaccante classe '94, al momento, sembra preferire altre destinazioni...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 00:55
Circola un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina, ossia quello del tedesco naturalizzato turco Sinan Gumus. Infatti, stando a quanto riportato dal portale GamaSpor, pare che la società gigliata abbia presentato ufficialmente un'offerta da 5 milioni di euro al Galatasaray, società che al momento detiene il cartellino del giocatore.
Tuttavia, stando alle indiscrezioni riportate da A’Bola, sembra che l'attaccante classe '94 preferisca il Benfica, altra squadra che ha manifestato un certo interesse nei suoi confronti. Sullo sfondo continuano a lavorare anche i dirigenti della Sampdoria.