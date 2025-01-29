Dalla Turchia: il Galatasaray pensa a Gudmundsson. Crede che la Fiorentina non lo riscatterà dal Genoa

Il Galatasaray pensa a Albert Gudmundsson. Secondo quanto riporta il media fotomac.com.tr la società giallorossa vuole regalare un colpo importante ai propri tifosi e starebbe pensando al numero 10 de...

Il Galatasaray pensa a Albert Gudmundsson. Secondo quanto riporta il media fotomac.com.tr la società giallorossa vuole regalare un colpo importante ai propri tifosi e starebbe pensando al numero 10 della Fiorentina ma di proprietà del Genoa. Il club di Istanbul - si legge - conterebbe sul fatto che i viola non lo riscattino a giugno per 28 milioni, e a quel punto sarebbe pronto a trattare il suo cartellino col Genoa.

PEDULLÀ: “COMUZZO? SERVONO 40 MILIONI PER CONVINCERE LA FIORENTINA. ZANIOLO HA APERTO, INTER SU BIRAGHI”

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