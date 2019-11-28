Dalla Turchia, il Besiktas vorrebbe Pedro fino a giugno. Ma Pradè è stato categorico...

Secondo la CNN Turk (versione turca della CNN), il Besiktas sarebbe pronto a rilevare il giocatore in prestito fino a giugno prossimo, ipotesi che al momento non è presa in considerazione dalla Fioren...

Secondo la CNN Turk (versione turca della CNN), il Besiktas sarebbe pronto a rilevare il giocatore in prestito fino a giugno prossimo, ipotesi che al momento non è presa in considerazione dalla Fiorentina, viste anche le parole di ieri in sala stampa di Pradè che ha ribadito che vuole tenerlo sott'occhio a Firenze fino alla fine della stagione