Dalla Turchia: Fiorentina sulle tracce di Gabri Veiga dell'Al-Ahli. Ma il Villarreal è in pole

Come riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, collaboratore di ESPN e BBC, il Villarreal si starebbe muovendo per riportare in Spagna Gabri Veiga, che adesso milita nell’Al-Ahli. L’operazione avverre...

Come riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, collaboratore di ESPN e BBC, il Villarreal si starebbe muovendo per riportare in Spagna Gabri Veiga, che adesso milita nell’Al-Ahli. L’operazione avverrebbe in prestito con diritto di riscatto. Sul centrocampista spagnolo classe 2002, ci sono diversi club, Atletico Madrid, Napoli, Fiorentina e Tottenham, su tutti.

COLPANI DEVE INCIDERE DI PIÙ IN FASE OFFENSIVA, TOLTA LA GARA A LECCE HA 0 GOAL E 0 ASSIST IN STAGIONE

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