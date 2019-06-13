Dalla Turchia, e' sfida a Milan e Inter per il talentuoso Tokoz. I dettagli sulla trattativa

Secondo quanto si apprende da Fotomac, prestigioso giornale turco, la Fiorentina sarebbe realmente alla ricerca di Dorukhan Tokoz. Il giovane centrocampista turco però è seguito anche da Milan ed Inte...

Secondo quanto si apprende da Fotomac, prestigioso giornale turco, la Fiorentina sarebbe realmente alla ricerca di Dorukhan Tokoz. Il giovane centrocampista turco però è seguito anche da Milan ed Inter. Secondo il sito quindi sarà lotta tra italiane con il Milan leggermente favorito poichè il Besiktas è interessato a Calhanoglu e si potrebbe prospettare uno scambio. Il nuovo D.S Daniele Pradè è pronto pero' a fare di tutto per portare il talento viola