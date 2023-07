La Fiorentina scrive Repubblica, deve subito ripartire per affrontare al meglio le tre competizioni, campionato, Coppa Italia e Conference nelel quali sarà impegnata. Italiano avrà dunque bisogno di una rosa allargata. Senza dimenticare la Final Four di gennaio in Arabia Saudita contro Napoli, Inter e Lazio. Se una stagione fa è stato raggiunto il record di 60 gare in un anno, ecco che i viola potrebbero abbatterlo ulteriormente.